Giselle Itié e seu filho, PietroReprodução/Instagram

Publicado 05/01/2022 15:22

Rio - A atriz Giselle Itié, de 39 anos, usou o Instagram nesta quarta-feira para desabafar sobre a saúde do seu filho, Pedro de Luna, de apenas 1 ano e 10 meses de idade. A artista relatou que ele está doente há mais de um mês.

"Está muito difícil. Pedro está doente praticamente há um mês ou mais. Ele ficou doente no início de dezembro, teve uma pausa de sete dias e voltou a ficar doente. A gente não teve Réveillon, praia, nada. Está muito difícil, de verdade", disse a atriz.

A mamãe também disse que teve sintomas. "Inclusive, eu fiquei doente junto, com febre, cuidando do pequeno. Como vocês sabem, não tenho babá, tenho uma rede de apoio poderosa, mas... Meu pai ficou muito doente, ele parou na UTI com pneumonia", continuou.

Antes de finalizar, ainda pediu mais consciência das pessoas. "Tanta coisa para falar sobre o que está acontecendo, mas, agora, nesse exato momento, gente, vamos ter consciência. Se você esta se sentindo mal, se você não está bem... Se você puder se isolar, se isola", reforçou Itié, sem explicar, de fato, qual é o diagnóstico de seu filho.