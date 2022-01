Ex-Tiazinha falou sobre romance com Daniel - Reprodução

Ex-Tiazinha falou sobre romance com DanielReprodução

Publicado 05/01/2022 16:36

Rio - Suzana Alves usou os Stories do Instagram para explicar sua fala durante participação no podcast 'Inteligência Ltda'. A ex-Tiazinha comentou o suporto romance vivido com Daniel, revelado na biografia do cantor publicada em 2014.

fotogaleria

"No livro ele se refere a mim como a personagem, não a minha pessoa. Você pode ler lá e você vai ver que é uma criação da imaginação dele, do que ele sentiu. Assim como histórias de outras pessoas que me mandam mensagem, que até hoje são apaixonadas pelo mito, pela personagem", disse.

"Eu realmente não me relacionei com o Daniel. Fui uma vez no show dele, encontrei o Daniel uma vez e não aconteceu nada. Se tivesse acontecido, como que eu não lembraria? Houve sim tentativas da Ângela [amiga], tentando fazer com que a gente namorasse, que a gente tinha tudo a ver, mas a gente não tinha nada a ver um com o outro. No meu entendimento ele visualizou tudo isso", completou.



Suzana Alves revelou que Daniel nunca falou com ela sobre o assunto e que espera até hoje um pedido de desculpas do cantor. "Gostaria sim que o Daniel me ligasse, falasse comigo, pedisse desculpas para mim e minha família porque não achei bonito, não é verdade. Ter uma tentativa de uma paquera, de você se apaixonar pela pessoa, enviar um presente no aniversário, tentar encontrar essa pessoa não significa ter um caso com essa pessoa. Por isso acho que ele teve um amor platônico não por mim, Suzana Alves, mas pela personagem Tiazinha", frisou.