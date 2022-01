Agatha Moreira e Rodrigo Simas se refrescam em praia da Zona Oeste do Rio; veja as fotos!

Rio - Agatha Moreira e Rodrigo Simas curtiram o dia de sol, desta quarta-feira, na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O casal se refrescou no mar e ainda trocou alguns beijinhos nas areias do local. De biquíni, a atriz, que está de novo visual desde o fim do ano passado, quando raspou o cabelo, esbanjou boa forma. Ao notar o paparazzo, ela deu um show de simpatia ao acenar e sorrir para as fotos.

