Cleo e o marido, Leandro D’LuccaFrancisco Cepeda / Ag. News

Publicado 05/01/2022 17:09

Rio - Cleo Pires, 39 anos, resolveu prestar uma homenagem ao marido, Leandro D'Lucca. Na ocasião, atriz publicou um vídeo em sua rede social onde aparece tatuando o nome do amado na coxa. Pelo que parece, Leandro também vai retribuir o gesto da esposa.

Os dois se casaram em julho do ano passado no cível, em uma cerimônia intimista com a presença de familiares por videoconferência.