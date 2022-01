Marcos Mion - Divulgação / TV Globo

Publicado 05/01/2022 19:47

Rio - Em meio as especulações sobre os famosos que vão participar do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, que estreia no dia 17 de janeiro, Marcos Mion confessou, através de uma publicação do Twitter, nesta quarta-feira, que não quer saber o elenco do reality antes da hora.

"Sinceramente eu não quero saber antes quem vai pro BBB! Uma das coisas mais legais é se surpreender com as pessoas que tão lá quando o programa começa! A sensação de “naaaaao acredito” é a melhor!", escreveu o apresentador do Caldeirão em sua rede social. Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, reagiu a publicação. "Mas somos fofoqueiros e não aguentamos. Por isso, ficamos sedentos para saber logo", opinou, aos risos.

Em outro post, Mion, que já comandou outros realities como 'Covernation', da MTV, o 'Ídolos', 'A Casa', o 'The Four Brasil' e 'A Fazenda', da RecordTV, ainda falou sobre o fato de poder comentar tudo o que acontece no 'Big Brother Brasil' em sua rede social, já que agora é contratado pela TV Globo. "Pensa numa felicidade".