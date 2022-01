Jorge, da dupla com Mateus - reprodução de vídeo

Publicado 05/01/2022 21:50

Rio - Jorge abriu seu coração em entrevista ao canal do jornalista André Piunti, no Youtube, nesta terça-feira. O cantor admitiu que ele e seu companheiro de dupla, Mateus, tiveram alguns desentendimentos no início da carreira há 17 anos. "Analisando hoje, friamente, quase 17 anos depois, é como se fossemos dois irmãos que se conheceram mais velhos. Esses desentendimentos acontecem como com dois irmãos que moram na mesma casa, tem pensamentos diferentes", começou ele.

Em seguida, Jorge explicou que os dois eram muito jovens e ressaltou que atualmente os dois se dão bem e vivem a melhor fase. "Dezessete anos depois tudo é diferente. Primeiro porque a gente começou aquele processo ainda muito jovens e realmente de vez em quando você quer bater de frente. Quando você tem duas personalidades diferentes e fortes você vai ter esses choques. Mas a partir do momento em que você começa a respeitar a pessoa que está ali do seu lado, e pensar 'temos a mesma vida', você começa a ceder mais, a deixar o ego de lado. O que estraga uma relação é você querer ser sempre o dono da verdade, então a gente foi aprendendo a conviver de uma forma muito respeitosa. Na vida é assim, você não pode estar certo sempre. E nesse sentido estamos vivendo nossa melhor fase. Hoje estamos mais maduros, pais de família, com alguns sonhos realizados e acima de tudo, mais equilibrados".

Ao ser questionado se já pensou em parar de cantar, o sertanejo mandou a real. "Eu já tive vontade de parar de cantar porque chega um momento que você está completamente desgastado fisico e emocionalmente. Não era nem separar a dupla, mas parar de cantar mesmo, mudar de profissão. Sabe aquele momento que você está frustrado com as coisas e pensa 'o que estou fazendo aqui?'. Mas são pequenos lapsos".

