Andressa Urach - reprodução do instagram

Andressa Urachreprodução do instagram

Publicado 05/01/2022 21:31 | Atualizado 05/01/2022 21:44

Rio - Andressa Urach, de 34 anos, admite que é do tipo ciumenta. Casada com Thiago Lopes e grávida do primeiro filho do casal, Léon, a eterna vice-Miss Bumbum contou que deixou de seguir algumas amigas 'lindas' e 'gostosas' de suas redes sociais para o marido, que administra seu perfil, não vê-las exibindo o corpão. A revelação foi feita através do Instagram Stories, nesta quarta-feira.

fotogaleria

"Eu sou uma esposa super ciumenta, e meu marido cuida das minhas redes sociais. Eu já deixei de seguir várias amigas super lindas, maravilhosas gostosas porque elas ficam mostrando o 'corpitcho', e eu não quero que meu marido veja. Desculpa, amiga. Vida de casada", destacou.