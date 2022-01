Gabriela Sousa e Nego Di - Reprodução Internet

Publicado 06/01/2022 08:33

Rio - Nego Di está de namorada nova. Depois de contar no Instagram que perdeu 30 kg, o humorista engatou um romance com a estudante de Direito e musa fitness Gabriela Sousa. Cancelado no "BBB 21", Nego Di agora está feliz da vida ao lado da namorada, com quem ele passou o Réveillon em clima de romance, no Rio.

Os dois postaram fotos no Instagram curtindo vários pontos turísticos da cidade, como o Cristo Redentor, Praia de Copacabana e o Acqua Rio. Nego Di e Gabriela Sousa estão juntos há poucos meses, mas já trocaram várias declarações de amor nas redes sociais. Os dois estão usando uma aliança na mão direita.

"Eu já desejei ter te conhecido antes, mas sei que Deus, faz tudo da melhor forma! Além do mais, antes, eu não estava preparado. Hoje estou pronto pra viver isso! Só Deus sabe, a loucura que foi minha vida e cabeça, esse ano! Se eu não desisti em 2021, pode crer que eu não me entrego mais. Tu, Gabi, com teu jeito leve e carinhoso, me ajudou a perceber que tinha bastante gente que gostava de mim, que meu trabalho e eu, SOMOS importantes pra muita gente e que 'TUDO PASSA'… Pois é… PASSOU. HOJE ESTOU FELIZ COMO NUNCA ESTIVE!. Te amo e sou grato por me transformar em um cara mais leve e ter paciência pra cuidar de mim!", se declarou Nego Di para a amada.

Nego Di não assumia um namoro desde o fim de seu casamento com Tamyres Hirtz, mãe de seu filho.