Lucas Penteado está namorando Pepper MCReprodução Internet

Publicado 06/01/2022 09:02

Rio - Depois de acusar a ex-noiva, Julia Franhani, de traição, Lucas Penteado já tem um novo amor. De acordo com o "Extra", o ex-BBB está namorando a cantora de rap Pepper MC, com quem gravou a música "Nosso Lance". A gravação da música e do clipe aconteceu enquanto Lucas ainda estava com a ex.

Conhecida como Pepper MC, a atual namorada do ex-BBB na verdade se chama Sarah Sophia Alves de Souza. Ela tem 18 anos, é moradora do Jardim Vila Mara, na Zona Leste de São Paulo. A artista é bastante conhecida nas batalhas de rimas, que Lucas também frequenta desde sua estreia em "Malhação".

Os dois interagem de forma discreta nas redes sociais. A ruiva, inclusive, passou o Natal com a família de Lucas. Os dois também costumam fazer "dancinhas" no TikTok.