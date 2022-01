Dynho Alves diz que ainda não ficou com ninguém depois de ’A Fazenda’ - Reprodução Internet

Publicado 06/01/2022 10:27

Rio - Dynho Alves, ex-marido de MC Mirella, respondeu perguntas de seus seguidores do Instagram, nesta quarta-feira, e contou se já ficou com alguém após sair do reality show "A Fazenda 13", da Record TV. O casamento de Dynho e Mirella chegou ao fim porque a funkeira não gostou nadinha da aproximação entre o dançarino e a influenciadora digital Sthe Matos durante o confinamento.

"Já pegou alguém depois da Fazenda?", perguntaram os seguidores de Dynho. "Não, gente. Desde o ano passado sem pegar alguém", disse o rapaz, fazendo caras e bocas. O dançarino só faz aniversário no dia 4 de setembro, mas já teve seguidor querendo saber se ele vai fazer festa.

"Gente, se tudo der certo até o final do ano e se a pandemia estar mais tranquila, eu quero fazer a minha festa sim, tá bom? Apesar de ninguém ter me chamado nas festas, mas tá tudo bem. Vou chamar influenciadores e fãs para 'colar'", respondeu.

Recentemente, Dynho conversou com fãs no Facebook e foi informado sobre um possível affair entre Mirella e o ator Caio Castro. "O que eu tenho com isso?", respondeu o dançarino.