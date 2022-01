Bárbara Evans mostra barrigão de seis meses de gravidez nas redes sociais - Reprodução Internet

Bárbara Evans mostra barrigão de seis meses de gravidez nas redes sociaisReprodução Internet

Publicado 06/01/2022 14:05

Rio - Bárbara Evans, 30 anos, vem compartilhando os acontecimentos da sua gestação em sua rede social. Nesta quinta-feira (06), a modelo revelou aos seguidores que decidiu voltar a ter uma alimentação mais saudável. Ela está a espera da primeira filha, Ayla, fruto do casamento com o empresário Gustavo Theodoro.

"Vocês estão me perguntando o que estou fazendo, porque estou com o rosto mais fino. Eu cortei açúcar total, não como mais tem uns vinte dias. Agora estou caprichando no legume, na verdura, na salada, que não estava conseguindo comer porque me dava gases. Até os cinco meses comi tudo o que queria. Agora resolvi dar uma segurada. As vontades já passaram. Mas também pela minha saúde e ajudar no pós da gravidez. Estou comendo saudável para mim e para a bebê", iniciou ela.

"Arroz eu como só uma colher no almoço. Diminuí tudo, e parei de comer besteiras. Não tem mais ir à médica e ir no McDonalds. Agora vou à médica e como saudável, até porque eu sempre fui assim, mas na gravidez me deu uma vontade louca de comer tudo e eu me permiti. Agora resolvi me segurar", finalizou Bárbara.