Ex-BBB avisou os seguidores sobre o falecimento de sua avóReprodução

Publicado 06/01/2022 14:27

Rio - Giselly Bicalho se emocionou ao contar pelo Stories do Instagram que sua avó, de 93 anos de idade, faleceu nesta madrugada. A ex-BBB revelou que esse era o seu maior medo.

"Achei que esse dia nunca ia chegar. Eu rezei para Deus a minha vida inteira para nunca tirar os meus avós de mim. Nem a minha mãe. Mas hoje o André chegou aqui em casa de madrugada fazendo barulho, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Até que eles resolveram me acordar para contar que a minha avó morreu. Eu perdi o meu pai tão novinha, perder [os avós] era o meu maior medo", contou.

A advogada revelou que sua avó já apresentava problemas de saúde. "Ela já estava no final da vida. Estava mais no hospital do que em casa. Sendo internada toda semana. Depois do Natal ela foi internada por duas semanas, não contei aqui para vocês. Mas agora ela descansou", disse, aos prantos. Na legenda ainda falou sobre a perda. "É ingratidão da minha parte e egoísmo querer que ela fique nesse plano, mas está doendo", completou.