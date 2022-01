Viúva de Maurílio desabafou nas redes sociais - Reprodução

Viúva de Maurílio desabafou nas redes sociaisReprodução

Publicado 06/01/2022 14:56

Rio - Luana Ramos, viúva do cantor Maurílio, desabafou na última quarta-feira (5) sobre a saudade que sente do marido, que faleceu no dia 29 de dezembro, devido à complicações por tromboembolismo pulmonar.



Em viagem para Goiânia, a viúva de Maurílio relembrou momentos com o marido durante parada em Gurupi, no Tocantins. "Estranho parar aqui e não ir no Décio, comer aquela torta de frango que era sagrada pra banda ou o sanduíche de filé que ele adorava", desabafou.

Luana Ramos comentou a missa de sétimo dia da morte do sertanejo. "Hoje não estou legal, a paciência está bem curta. Um nó na garganta, sensação de impotência enorme. Ia falar com vocês sobre a missa de ontem, mas vou me manter aqui nesse texto por enquanto, ainda não consigo. Ontem foi doloroso e lindo."

"Era uma missa da comunidade, não era particular, por isso não transmitimos. Mas a sensibilidade do Frei conosco foi enorme. Em todo o momento tentando nos passar palavras de força e conforto. Foram gravados alguns trechos direcionados à Maurílio, como a música que a cantora Luiza cantou e eu postei ontem", acrescentou.