Anitta e Gkay - reprodução do instagram

Publicado 06/01/2022 16:07

Rio - Anitta e Gkay causaram em uma balada de de Aspen, no Colorado. A Poderosa, inclusive, se envolveu em duas brigas em uma boate do local. O bafafá foi exposto pela humorista através do Instagram Stories, na tarde desta quinta-feira. Sobre o primeiro desentendimento, a cantora explicou que um homem desfez da atriz da Netflix e disse que ela só era famosa por ser amiga do ator norte-americano Austin North.

"A Kiki [Anitta] arrumou briga na balada. Duas! Conta o que o cara fez?", começou Gkay. Em seguida, Anitta explicou a situação. "Tinha um cara conversando com a GKay, aí pediu o Instagram dela e ela deu. Aí ele disse: 'Nossa, dezoito milhões de seguidores. Mas ele viu que estávamos com o Austin. Então falou: 'Claro que ela tem dezoito milhões de seguidores, está andando com ele!'. Ele era fã do Austin. Então eu falei: 'Ela é uma atriz conhecida da Netflix no Brasil'. E ele: 'Atriz da Netflix? Então foi ele que colocou ela lá'. Eu falei: 'O que é? Você está dizendo que ela precisa de um homem para colocar ela lá?' Então, o Austin veio e eu falei que ele não ia tirar foto com esse fã".

Depois que os ânimos foram acalmados, um homem bêbado conseguiu tirar a Poderosa do sério. Ele quase encostou o rosto no bumbum de Gkay enquanto ela dançava. “A segunda foi briga de a galera separar. Ela bateu no cara!”, disse a atriz. Anitta deu sua versão sobre a polêmica. "Você não viu o que ele fez! Tinha um cara muito bêbado. Toda hora ele ficava abraçando. Uma hora ele veio querendo dançar com alguém, abraçando as meninas. Quando ele veio abraçar a Daniela, eu falei: 'Não estamos interessadas, você está bêbado. Por favor, saia de perto da gente'. Ele por trás, e eu peguei no braço dele e falei, em inglês: 'Car****, está surdo?'. Toda hora ele vinha ser inconveniente", opinou a cantora.

Segundo Anitta, o homem quase assediou a humorista. Irritada, a cantora partiu pra cima dele. "Daqui a pouco, eu e GKay jogando, e ele chegou perto da GKay e eu fui me armando. Ela estava de costas, não estava vendo. Você acredita que pegou na cara dele e foi chegando perto da bunda da GKay? Eu voei lá. Dei um tapão na cara dele quando estava chegando. Estava quase encostando a cara. Eu enfiei a minha mão e fiz 'pau' na cara dele! E falei: 'Está maluco, car*****? Eu mandei você sair daqui'. Todo mundo veio ver o que estava acontecendo e eu: 'Esse filho da pu** está chegando em todo mundo, agarrando todo mundo, as mulheres. E a amiga dele veio dizer que ele não fez. E eu: 'Não fez é o car****, cala a boca tu também", contou ela, que colocou o bêbado pra fora da boate. “Os caras queriam ajudar, mas chegavam perto e viam que eu não precisava de ajuda. Expulsei aquele animal até a porta. Ele me chamou de vagabunda, algo assim. Eu respondi: ‘Fo**-se, eu nem sei que car**** é esse. Você vai sair. E eu tirei ele”