Virgínia fonsecareprodução do instagram

Publicado 06/01/2022 16:39 | Atualizado 06/01/2022 16:40

Rio - Virgínia Fonseca não esconde o desejo de engravidar novamente. Através do Instagram Stories, nesta quinta-feira, a digital influencer contou para os internautas que chegou a desconfiar de uma nova gestação com Zé Felipe. No entanto, o teste de gravidez deu negativo.

"Galera, meu direct [do Instagram] só tem, tipo assim: 'Está grávida, está grávida, estou sentindo que você está estressada'. Eu estou estressada mesmo esses dias, mas eu não estou grávida não, já fiz 70 testes de gravidez. Também achei que estava, mas eu não estou não, gente. Já fiz mil testes, não estou. Negativada de gravidez", brincou a influencer.

Vale lembrar que Virginia e Zé Felipe já são papais de Maria Alice, de sete meses.