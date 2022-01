Pabllo Vittar - Reprodução Internet

Pabllo VittarReprodução Internet

Publicado 06/01/2022 17:18

Rio - Pabllo Vittar surpreendeu os fãs ao contar que ainda não beijou na boca neste ano. A cantora disse através do Twitter, nesta quinta-feira, que vai esperar alguém especial para sair do zero a zero. "Ainda não beijei esse ano. Meu beijo tem que ser com alguém especial! Decidi esperar. Não beijei ainda", escreveu.

fotogaleria

O ex-participante do Big Brother Brasil, Arthur Picoli reagiu a publicação. "Também não", brincou. Os fãs de Pabllo também se manifestaram. "Abandonou a vida de quenga mamãe? Poxa, me inspirava tanto em você", lamentou um. "Mulher faz 6 dias que o ano começou… Calma", alertou outro. "Me beija", pediu um terceiro.