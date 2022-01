Advogada mostrou a quantidade de multas recebidas - Reprodução

Advogada mostrou a quantidade de multas recebidas Reprodução

Publicado 06/01/2022 17:33

Rio - Deolane Bezerra começou o ano de 2022 com dívidas novas. A viúva de Mc Kevin contou nas redes sociais que recebeu 53 multas de trânsito e culpou seu motorista, Jader, pelas violações.

fotogaleria "Gente do céu! Aí, Jader, vai ser descontado. Meu Deus! Está felizinho? Pimenta no dos outros, né? Tudo no seu nome, eu te avisei, só para começar o ano bem. Cinquenta e três multas de trânsito", falou para os seguidores.

Anteriormente, Deolane Bezerra foi alvo de críticas por dirigir com o pé apoiado no painel do carro. Internautas pediram que a advogada criminalista tivesse cautela para que não acontecesse um acidente ou alguém fosse machucado.