Tadeu Schmidt alfineta Novak Djokovic ao se vacinar - Reprodução/Instagram

Publicado 06/01/2022 19:03

Rio - Tadeu Schmidt contou no Instagram nesta quinta-feira (6) que tomou a terceira dose da vacina contra a Covid-19. O apresentador dividiu o momento com os seguidores e aproveitou para mandar um recado ao tenista Novak Djokovic, que foi barrado do Aberto da Austrália por não ter se vacinado. "Que cara é essa? 1- doeu Ou 2- não consigo acreditar que o Djokovic é anti-vacina", questionou o apresentador.



"Não consigo acreditar que o Djokovic é anti-vacina. Muito intrigante tomar a terceira dose no mesmo momento em que um gigante do esporte deixa de disputar um dos torneios mais importantes (do qual é o maior vencedor) por não ter tomado a vacina. Como assim, Djoko? Você é grande demais pra ficar do lado do negacionismo, do obscurantismo! Você tem tudo pra se tornar o maior da história! O mundo quer te ver na quadra, dando show! Venha pro lado da ciência! Venha pro lado da razão! Venha para a luz! Seu talento e seu tênis combinam com a vacina! São a humanidade mostrando sua excelência!", disse.

Tadeu Schmidt se prepara para um novo desafio profissional. O apresentador estreará no comando da vigésima segunda temporada do 'Big Brother Brasil', que volta às telinhas no dia 17 de janeiro.