Publicado 06/01/2022 22:08

Rio - Britney Spears impressionou os internautas ao publicar fotos em que aparece completamente nua no Instagram, na noite desta quinta-feira. A cantora, que posou em frente ao espelho, surgiu de meias brancas até a coxa e tampou as partes íntimas com emojis de flor e coração. Na legenda, a princesinha do pop escreveu: "A energia da mulher livre nunca foi tão boa".

Britney desabilitou a opção de comentários na publicação. No entanto, os cliques repercutiram no Twitter. "Britney Spears apenas sendo quem sempre amou ser: uma lenda viva que ama seu corpo e sua liberdade", comentou um. "Avisa que é ELA! Meu Deus, que mulher linda", disse outro. "A Britney Spears é perfeita", elogiou um terceiro.