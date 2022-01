Jojo Todynho e Lucas Souza no Réveillon, na casa da cantora, no Rio - Reprodução Internet

Jojo Todynho e Lucas Souza no Réveillon, na casa da cantora, no RioReprodução Internet

Publicado 07/01/2022 08:50

Rio - Lucas Souza, noivo de Jojo Todynho, fez uma postagem se declarando para a cantora no Instagram, na noite desta quinta-feira. O oficial do exército e Jojo se conheceram durante uma viagem ao México. Na ocasião, Jojo ainda estava com seu ex-namorado.

fotogaleria

"O melhor presente de 2021", escreveu Lucas, que compartilhou uma foto inédita dos dois. "Te amo", respondeu a funkeira, que tem se mantido mais discreta sobre o relacionamento nas redes sociais e não tem postado tantas fotos.

O registro que Lucas postou foi feito no Réveillon, na casa da cantora, no Rio. O rapaz, que mora em Curitiba, veio passar Virada do Ano com a namorada. Lucas pediu Jojo Todynho em casamento no mês passado. "Nunca imaginei que isso iria acontecer na minha vida", afirmou a cantora, na ocasião. Os dois estão juntos há cerca de cinco meses.