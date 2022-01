Mudança! Vírginia Fonseca adota cabelos mais curtos

Rio - A influenciadora digital Virgínia Fonseca resolveu mudar o visual para começar o ano de 2022 em grande estilo. A loura aderiu a um corte de cabelo mais curto. A mudança aconteceu pelas mãos do hair stylist Romeu Felipe. "Tô pronta pra você, 2022!!! O mood é: desapegada. Estou me amando. Nunca tive o cabelo tão curto, mas estou completamente apaixonada. Nova fase, 2022 é nosso", disse Virgínia em seu canal no Youtube, onde mostrou mais detalhes da transformação.

