Mart'nália desembarca com a namorada em aeroporto do Rio

Rio - A cantora Mart'nália desembarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, na noite desta quinta-feira. Ela estava acompanhada pela namorada, Nana Lima. Elas estavam em Caraíva, na Bahia, onde passaram a Virada do Ano. Esta foi uma rara aparição que as duas fizeram juntas. Recentemente, Mart'nália fez uma declaração de amor para Nana nas redes sociais.

"Parabéns, meu amorzinho, minha Patinha, taradinha da Estrela, borboleta, pingucinha do meu coração eterno! Te desejo tudo de mais lindo que a vida possa te proporcionar e que Deus continue te iluminando porque tu é parceira e é maneira! Rsrsrs Saúde", escreveu.

