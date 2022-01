MC Mirella - Reprodução/Montagem

Publicado 07/01/2022 11:34

Rio - A madrugada desta sexta-feira foi intensa para MC Mirella. A cantora, que está solteira desde novembro, quando pôs fim no casamento com Dynho Alves, foi se divertir em uma boate em Orlando, nos EUA, e encantou os gringos que por lá estavam. Em determinado momento, um dos homens que estava no local começou a jogar dólares para a cantora.

"Gente, o bofe cismou comigo", disse Mirella, enquanto dançava e recebia ainda mais dinheiro do homem. "Tô preocupada, ele não para de me dar dinheiro", declarou a funkeira.



Enquanto aproveitava a balada, os amigos de Mirella recolhiam as notas faturadas que caiam no chão. "Eles estão mandando eu dançar para jogarem mais dólar. Pode me dando cinquenta por cento, senão vai ter briga", brincou.