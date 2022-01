Paulo Vieira e Tiago Leifert - Reprodução

Paulo Vieira e Tiago LeifertReprodução

Publicado 07/01/2022 12:34

Rio - Nesta quinta-feira, Paulo Vieira foi confirmado pela Globo para o 'BBB 22'. Na atração, o humorista vai ser responsável pelo quadro 'Big Terapia', no qual vai analisar momentos do reality. Após o anúncio, Paulo aproveitou para alfinetar Tiago Leifert, que em uma briga com Ícaro Silva, disse que o programa pagava o salário do ator.

fotogaleria

"Entrei só pra poder dizer que pago o salário dos colegas globais. Agora ninguém me segura!", escreveu o humorista no Twitter.



"Esse momento é meu sim!!!! Agora sério, BBB: tô feliz em receber pra fazer o que sempre fiz de graça!", concluiu ele na publicação.

Confira: