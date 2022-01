Viih Tube - Reprodução do Instagram

Publicado 07/01/2022 13:23 | Atualizado 07/01/2022 16:28

Rio - A ex-BBB Viih Tube, 21 anos, foi um dos grandes destaques do "BBB 21" por sua forma de jogar. A influenciadora digital foi questionada por seguidores, nesta sexta-feira, se vai acompanhar a próxima edição do reality show e respondeu que ainda não sabe. Viih revelou ainda que teve uma certa dificuldade para conseguir assistir a si mesma na casa mais vigiada do Brasil.

"Eu realmente não sei. Demorei muito para conseguir me assistir, já comentei isso com vocês! É muito estranho saber como você estava pensando e o que estava sentindo lá dentro e depois ver como interpretaram e como era aqui fora. E o público sempre tem razão", iniciou.

"Por isso, acho que quando eu vir alguém fazendo merd* lá dentro vou pensar: 'eu sei exatamente qual é a sensação'. A sensação de achar uma coisa lá e ser outra aqui fora, porque tudo você faz achando que é o certo, e não vemos tudo lá dentro, só vemos o que acontece com a gente. Mas a real é que o 'BBB' domina tudo, as redes, os assuntos, então com certeza vou estar por dentro", completou Viih Tube.