Grávida, Rafa Brites vai para hotel para fugir do barulho de obra e sua casa Reprodução

Publicado 07/01/2022 13:50 | Atualizado 07/01/2022 14:01

Rio - Rafa Brites, de 34 anos, está na reta final de sua segunda gestação e dividiu com os seguidores, nesta sexta-feira, alguns relatos que ouviu de amigas que deram à luz na fase em que ela se encontra.

"Eu estava na maior calma porque estou 33 semanas e contando que o bebê nasça depois das 38... Daí, entre ontem e hoje, eu encontrei umas seis grávidas que falaram, 'meu filho nasceu com 33, 34, 35'. Trinta e três semanas é agora, 34 semana que vem... Não estou neste calendário não. Comecei a me desesperar", disse.

Rafa, que é casada com o apresentador Felipe Andreoli, já é mãe de Rocco, de 4 anos. Ela ainda comentou como andam as preparações do quarto de Leon, seu segundo herdeiro. "As coisas do Leon estão assim... Tudo pronto, só que não! Comecei a ficar assustada", relatou.