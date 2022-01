Sthefane Matos - Reprodução

Rio - A influenciadora Sthe Matos, que teve uma participação polêmica no reality 'A Fazenda 13', comentou sobre encarar novos relacionamentos. Junto com Dynho Alves, a ex-peoa soube do término de seu noivado ao sair do programa.

Nos Stories do Instagram, via caixinha de perguntas, um seguidor questionou a influenciadora sobre seus planos para entrar em um novo relacionamento.

Em sua resposta, Sthe deixou claro que um envolvimento amoroso não é sua pretensão para o momento. Além disso, ela revelou que busca dedicar um tempo para ficar só.

"Nem agora e nem tão cedo. Passei a vida toda ligada a alguém. Agora quero viver para mim, me curtir, e aproveitar o máximo da minha vida", respondeu.

Em uma perfil sobre celebridades no Instagram, internautas apoiaram a decisão da baiana. "Certíssima, tem que tirar um tempo para ela", escreveu uma seguidora.

As separações

MC Mirella decidiu terminar seu relacionamento ao se incomodar com a troca de carinhos entre Dynho e Sthe Matos em "A Fazenda 13". Os dois ficaram muito próximos no programa e trocaram algumas carícias. Victor Igoh, noivo de Sthe, também ficou abalado com a amizade dos ex-peões e, em dezembro de 2021, anunciou o término de seu noivado com a influenciadora.