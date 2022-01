Regina Duarte compartilha montagem de Bolsonaro ao lado de Jesus - Reprodução Internet

Regina Duarte compartilha montagem de Bolsonaro ao lado de JesusReprodução Internet

Publicado 07/01/2022 14:23

Rio - A atriz Regina Duarte, ex-secretária especial de Cultura do governo Bolsonaro, postou no Instagram, nesta quinta-feira, uma montagem em que o presidente aparece no Hospital Nova Star, em São Paulo, de mãos dadas com Jesus. "Me disseram que é fake, mas eu não acreditei. É vero! Pra mim é vero!", escreveu a atriz na legenda da imagem.

fotogaleria

Regina ainda usou também a hashtag #deusacimadetudo, em referência ao lema de Bolsonaro: "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos". A atriz Antônia Fontenelle curtiu a postagem. Ao receber uma crítica, Regina pediu "amor". "Amor, Amor, AMOR … é a melhor política , não sabe?!".

A foto original de Bolsonaro andando pelo hospital foi divulgada nesta terça-feira, após internação para tratar uma obstrução intestinal. A fotomontagem começou a ser compartilhada nas redes sociais horas depois, mas Regina Duarte só compartilhou nesta quinta.