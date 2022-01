Atriz tomou a terceira dose contra Covid-19 - Reprodução

Atriz tomou a terceira dose contra Covid-19Reprodução

Publicado 07/01/2022 14:45

Rio - Gloria Pires compartilhou com os seguidores um vídeo do momento em que tomou a terceira dose da vacina contra Covid-19, nesta sexta-feira (7). A atriz falou sobre a importância da vacinação. "Terceira dose chegou!!! Vamos todos vacinar!!! Protejam-se!!!", escreveu.

fotogaleria

No começo do ano passado, Gloria Pires viu seu marido, Orlando Morais, enfrentar a batalha contra o vírus durante dez dias de internação. "Só passando por isso a gente tem dimensão do que pode ser essa doença. Não canso de agradecer novamente a todos os médicos, enfermeiros, todas as pessoas que estiveram ali diariamente. E todos esses heróis que estão pelo Brasil enfrentando muitas dificuldades, mas dão seu sangue, correm risco de infectar suas famílias por esse trabalho", afirmou após a cura do marido.