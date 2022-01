Marco Pigossi e Rodrigo Simas - Reprodução

Publicado 07/01/2022 15:28

Rio - Marco Pigossi abriu o coração durante entrevista para a revista 'Piauí' e comentou os boatos sobre um suporto envolvimento com o colega de profissão, Rodrigo Simas. Na época, os atores atuavam na novela das nove 'Fina Estampa'.

fotogaleria O ator contou que a relação não existiu e que teve uma crise de ansiedade e pânico ao tomar conhecimento da notícia. "Quando estava no ar com a novela ‘Fina Estampa’, viajei para o Rio de Janeiro, onde faria gravações. Quando desembarquei no aeroporto, abri meu celular e li uma notícia: que eu estava tendo um relacionamento com um ator da mesma novela. Era mentira absoluta. Chegava a dizer que nós nos ‘pegávamos’ nos bastidores. Era tudo invenção, mas as pessoas acreditam no que querem acreditar. Eu fiquei travado ao ler aquilo."

"Comecei a tremer e suar. Fui para o banheiro do aeroporto, me tranquei em uma cabine e comecei a vomitar. Liguei para meu parceiro, chorando. Eu dizia para mim mesmo que minha carreira tinha acabado. Não conseguia sair dali. Meu companheiro teve que pegar um voo de São Paulo ao Rio para me buscar. Fiquei horas trancado na cabine, até ele chegar. A crise me deixou com sequelas. Passei a tomar antidepressivos e ansiolíticos. O pânico de sair do armário contra minha própria vontade ficou ainda maior", completou.

Marco Pigossi desabafou sobre o medo de falar sobre a própria sexualidade ao saber das declarações de Silvio de Abreu, responsável pela teledramaturgia da emissora. "Ele dizia que atores gays não deviam assumir sua sexualidade publicamente, pois as donas de casa e telespectadoras em geral enxergam o galã como ‘machão’. Ele dizia que um ator assumido era um ‘bobo’, pois a revelação fatalmente prejudicaria sua carreira. Foi uma entrevista muito marcante para mim. Era uma declaração clara de que não era bem-vindo que um ator homossexual abordasse o assunto em público — e isso vinha da boca de uma figura de grande proeminência na emissora", revelou.