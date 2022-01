Munik Nunes relembrou aborto - Reprodução

Publicado 07/01/2022 16:21

Rio - Munik Nunes falou sobre o aborto que sofreu no final de agosto de 2019 e revelou que não sabia que estava grávida até perder o bebê no quarto mês de gestação. A campeã do 'BBB 16' tinha acabado de terminar o casamento com o empresário, Anderson Felício.

Em entrevista para o Splash, a ex-BBB abriu o coração. "Falei, gente, o que eu faço? Na época, a minha mãe estava comigo quando sofri o aborto. Falei para uma das minhas assessoras o que tinha acontecido e que estava indo ao hospital. Pedi pelo amor de Deus para ela não deixar vazar [para a mídia]. Fiquei bastante abalada. Foi um choque porque eu não sabia que estava grávida. Fiquei desesperada", revelou.

"Além de ser uma ferida pela perda do bebê, na época eu me senti muito culpada. Culpada por não saber que estava grávida e achar que eu provoquei o aborto. É muito difícil", acrescentou.

Munik Nunes disse que na época não falou sobre o ocorrido com o ex-marido e afirmou que apesar do término conturbado, não guarda mágoas de Anderson Felício. "A gente já não estava mais junto. E eu pensei, vou falar isso agora? Não tinha necessidade. Quando nos separamos fiquei bastante decepcionada com o meu ex em relação a como ele se comportava. Quando alguém perguntava sobre mim, ele respondia no deboche. Depois, começou a fazer lives com mulheres dançando quase nuas e sempre me citava. Foi bem desgastante, mas hoje não tenho mais mágoa". concluiu.