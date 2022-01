Anitta/Melody - reprodução Instagram

Publicado 07/01/2022 16:05

Rio - Apesar de todas as polêmica nas quais já se envolveu com Anitta, Melody conta que tem vontade de gravar uma música com a Poderosa. A cantora, que lançou uma versão de uma música da funkeira sem autorização, abriu uma caixa de perguntas no Instagram e respondeu que sonha em uma parceria com a voz de "Girl From Rio".

"Por mais os tapas e beijos, independente de qualquer coisa, desde pequenininha sempre quis gravar com a Anitta. Sempre fui fã dela e sou até hoje. Gosto muito do trabalho dela", disse Melody.

Anitta e Melody já se elogiaram e trocaram farpas nas redes sociais. A cantora nunca escondeu que é fã da funkeira e até já pediu para a Poderosa ser empresária dela. A funkeira respondeu que aceita trabalhar com a MC quando ela for maior de idade, mas isso irritou a voz de "Assalto Perigoso", que chegou a declarar que será maior do que Anitta no futuro.

A briga mais recente entre as duas é por conta de "Fake Amor", versão não autorizada de "Faking Love", música de Anitta em parceria com Saweetie. Melody lançou uma versão em português do single, mas Anitta retirou a música da internet por ter sido feita sem as autorizações necessárias.