Igão e Mítico, apresentadores do PodPahDani Maker/Divulgação

Publicado 08/01/2022 05:00

Rio - Mar, sol, bate-papo e muita curtição! Vai ser nesse clima que Igão e Mítico, apresentadores do Podpah, vão comandar uma série especial de verão com a funcionalidade de videocast, em parceria com o Spotify, a partir deste sábado. No total, serão oito episódios, cheios de convidados especiais e com a presença do público. As gravações acontecem na Stella Marina, na praia de Saquarema, Barra de São Miguel, em Maceió.

Em um bate-papo bem descontraído, Igão revela alguns nomes já confirmados para a série. "MC Livinho, Luan Santana, Xamã, Lagum, Murilo Huff, Mano Walter, Rico Melquiades, João Gomes...". Ele ainda conta se está ansioso para entrevistar alguns desses famosos. "A gente está pra todos, mas confesso que estou curioso pra saber como é o Rico. Porque eu acompanhei um pouco 'A Fazenda 13' (da Record TV) e eu vi que ele é muito da hora. Estou curioso pra saber como é ele pessoalmente". Mítico também opina: "O Luan Santana é um cara que eu queria conhecer. Eu admiro muito o trabalho dele. O MC Livinho também gosto muito das músicas dele. Vai ser muito legal".

Os dois ainda abrem o jogo sobre quais pessoas sonham em entrevistar. "Meu ídolo, master, monstro de todos, é o Marcos Mion. Ele me inspira. Já troquei mensagens com ele, ele disse que um dia possivelmente ele venha aqui", dispara Mítico. Já Igão não esconde sua admiração por Mano Brown. "Sonho em conversar com o Mano Brown, ainda mais que agora ele está com o podcast dele, que é exclusivo do Spotify, parceiro nosso", diz Igão. Mítico brinca com o amigo: "Tá chegando perto". Igão se diverte: 'Tá afunilando. Desse ano não passa'.

Cenário e figurino especial

Durante a conversa, Mítico fala sobre seu desejo em relação ao cenário do videocast. "Espero que a praia esteja de fundo e a gente conversando com a rapaziada", afirma. Se a temperatura estiver elevada, Igão já sabe o que vai fazer após as gravações. "Pode ter certeza que vai rolar um mergulho no mar".

A declaração dele veio, inclusive, com uma proposta para o colega de trabalho. "E eu aposto que o Mítico vai fazer um episódio de sunga". Mítico não se intimidou. "Que aposta! Eu já falei que vou. De camiseta e sunguinha, pra não assustar a audiência", diverte-se. Igão foi além. "Vamos fazer de marquinha de fita", sugere, aos risos.

O calorão também não é motivo de preocupação para os dois. "Sou de Belém. O calor é meu amigo. Parece que em Belém o sol é mais perto. Mas lá, em Maceió, a gente vai estar mais perto da água, muito bem hidratado", destaca Mítico. "Vai estar um clima delícia", acredita Igão.





Primeiro videocast do Spotify no Brasil e na América Latina

O Podpah de verão é o pioneiro com a funcionalidade de videocast, disponibilizada pela primeira vez no Brasil e na América Latina pelo Spotify. Apesar da inovação, Igão não se sente pressionado. "Vou te confessar que pressão ainda não. A gente fica muito feliz, ansioso. Eu estou bem ansioso. Porque foi uma parada que começou lá fora com o Joe Rogan, que é o maior podcast do mundo. O Spotify foi pioneiro com ele lá nos Estados Unidos. Eu conversava com o Mítico. 'Se isso aqui rolar no Brasil, queria que fosse com o Podpah'. Acho que de tanto desejar isso, a gente acredita muito nesse lance de jogar pro Universo e sempre ele devolve bem melhor que a gente imagina, que acabou rolando o convite. A gente sabia que uma hora ou outra ia vir pro Brasil. E a gente está bem feliz mesmo, agradecido, lisonjeado de ser escolhido para ser o primeiro, porque vai virar história. Isso vai ser concretizado e vai ser a gente", comemora.

Inovação

Igão e Mítico já provaram que inovação é o sobrenome deles. "É o que a gente mais faz aqui no PodPah. Virou o ano e a gente fica pensando em o que fazer de novo. A gente vai mudar de cenário, de escritório, vai mudar tudo. A gente já fez por duas vezes lives de 24h, já fizemos um Arraiá, que foi uma live e podcast temático, que teve touro mecânico. A gente sempre tenta trazer o novo, não ficar só na mesa, com entrevistas", avalia Mítico. Igão ainda entrega os planos deles para este ano. "Vai ter mais projetos. A gente vai querer fazer de novo de festa junina, a gente vai mudar de estúdio, a gente quer fazer algo relacionado ao dia dos namorados, tem Carnaval, vamos ver como vai ser. A gente sempre quer fazer o nosso. Como o Mítico falou, a gente não quer ficar só aqui na mesa conversando com o pessoal, a gente quer futuramente ir pra rua e inovar. A gente está esperando dar uma flexibilizada na pandemia", avalia.