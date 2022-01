Juliette dá um presentão para o irmão - reprodução do instagram

Juliette dá um presentão para o irmãoreprodução do instagram

Publicado 07/01/2022 18:00

Rio - Juliette Freire, de 32 anos, deu um presentão para o irmão, Washington Feitoza: o carro que ganhou no 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo. O modelo é o Fiat Pulse, que custa cerca de R$ 100 mil. A cantora mostrou a reação do maquiador e cabeleireiro ao receber o mimo através do Instagram Stories, nesta sexta-feira.

fotogaleria

No vídeo, ela aparece entregando uma caixinha para ele. Ao abrir, Washington vê uma chave. "É meu carro?", perguntou. "É seu", respondeu a digital influencer. Em seguida, os dois se abraçam, emocionados. "Juliette, eu não tenho idade para essas coisas mais, não", disparou o maquiador, levando a irmã aos risos.

Na sequência, eles apareceram dentro do veículo. "Menina, como eu estou fina! A preta agora está fina", disse Washington. Na legenda, Juliette escreveu: "Nem nos nossos melhores sonhos".