Carla Diaz se diverte após deixar escapar acessório sexual em vídeo - reprodução do instagram

Publicado 07/01/2022 18:33

Rio - Carla Diaz deu boas gargalhadas ao ver a repercussão que seu 'tour' pelo quarto do hotel, onde estava hospedada com o namorado, o vereador Felipe Becari, em Gramado, teve nas redes sociais. É que os internautas repararam que tinha um gel lubrificante na cômoda do local e até brincaram sobre a vida sexual da atriz. Ao notar sua 'gafe', a loira levou a situação no maior bom humor.



"Ontem a gente foi dormir rindo e hoje acordamos rindo mais ainda. Eu nunca imaginei que uma tour pelo quarto fosse causar o que causou. É engraçado que a repercussão foi muito positiva, porque eu achei muito interessante as pessoas falarem sobre sexo sem tabu. Eu também não tenho esse tabu", disse a loira em um vídeo publicado no Instagram Stories, nesta sexta-feira.

O burburinho foi tanto que Carla foi procurada pela marca do gel lubrificante e até fez uma publicidade sobre ele em sua rede social.