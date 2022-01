Após viagem romântica, Carla Diaz desembarca com namorado em aeroporto de SP | Celebridades | O Dia

Rio - A atriz Carla Diaz desembarcou no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na noite desta sexta-feira. Ela estava acompanhada pelo namorado, o vereador Felipe Becari. Esta é a primeira vez que o casal é visto junto. Carla e Felipe assumiram o relacionamento para o público na viagem que fizeram para o Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. Eles passaram a Virada do Ano por lá. A atriz e o vereador já estão usando até anel de compromisso.

Relatar erro