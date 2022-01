Bia Bonemer, filha de Fátima Bernardes e William Bonner, sensualiza nas redes sociais - Reprodução Internet

Publicado 08/01/2022 11:11

Rio - Bia Bonemer, de 24 anos, filha de William Bonner e Fátima Bernardes, resolveu mostrar as curvas no Instagram e postou uma foto em que aparece pegando um solzinho. "Valorize sua saúde pós-Réveillon", aconselhou Bia na legenda da imagem, fazendo referência aos casos de covid-19 que aumentaram bastante após as Festas de Fim de Ano.

Nos comentários, Bia recebeu vários elogios de seus admiradores. "Essa mulher é muito linda", disse uma pessoa. "Tão natural, pura beleza", disse um fã. "Deusaaaaa", elogiou uma admiradora. Além de Bia, Fátima Bernardes e William Bonner também são pais de Vinicius Bonemer e Laura Bonener.