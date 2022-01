Sensual! Luísa Sonza deixa bumbum de fora ao usar roupa ousada e fãs babam: 'Gostosa'

Rio - Luísa Sonza, de 23 anos, compartilhou clique com look ousado em seu perfil oficial do Instagram. O visual fazia parte do show da cantora na cidade de Belém, no estado do Pará, na noite deste domingo.

Nos registros, Luísa aparece com um macacão vazado e fio-dental, deixando o bumbum todo em evidência. "Mais uma para conta", comemorou a artista na legenda da publicação, que encantou os seguidores.

"Me dá um socão", brincou Gloria Groove. "Gostosa", disse Gabily. "Que isso, mamãe", surpreendeu-se um fã. "Lu, cada dia você fica mais linda", elogiou outra seguidora. "Maravilhosa", ponderou uma terceira admiradora.

Após a apresentação na cidade do Norte do país, Luísa compartilhou um vídeo mostrando trecho do show. Confira:





