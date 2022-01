Tainá Müller - Reprodução/Instagram

Publicado 10/01/2022 11:43

Rio - Tainá Müller e o marido, Henrique Sauer, transformaram um "domingo preguiçoso" em uma sessão de fotos elegantes. A atriz, de 39 anos, posou sem roupa para as lentes do amado, com quem está desde 2014, e compartilhou as fotos com os seguidores nesta segunda-feira.

"Frames de um domingo preguiçoso, por @henriquesauer", escreveu a protagonista da série "Bom Dia, Verônica", da Netflix, na legenda da publicação. Ela, que é mamãe de Martin, de apenas 5 anos, recebeu elogios dos seguidores. "Linda" e "maravilhosa" foram alguns elogios deixados pelos admiradores.