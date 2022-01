Alinne Rosa - Reprodução/Instagram

Alinne RosaReprodução/Instagram

Publicado 10/01/2022 11:51

Rio - A cantora Alinne Rosa, de 39 anos, subiu a temperatura da web ao publicar foto ousada nesta segunda-feira. De férias no México, ela levantou o bumbum e fez topless enquanto admirava o visual paradisíaco do litoral do país a partir da sacada do hotel.

fotogaleria

"Mexi-cool", escreveu a cantora na legenda da publicação, que rendeu muitos elogios. "Meu Deus, quero esse sol", escreveu uma seguidora. "Belíssima paisagem", destacou outra admirador. "O tutorial de como ser maravilhosa sai quando?", brincou uma terceira fã.