Ator Juan Paiva fala sobre acidente de carro - Reprodução/Instagram

Ator Juan Paiva fala sobre acidente de carroReprodução/Instagram

Publicado 10/01/2022 12:34

Rio - O ator Juan Paiva, de 23 anos, sofreu um acidente de carro neste fim de semana, em São Paulo. Intérprete de Ravi, em "Um Lugar ao Sol", não teve ferimentos graves e falou sobre o ocorrido neste domingo.

fotogaleria

"Ontem na madrugada de sábado para domingo) estava voltando da casa do Vini, era umas 0h50, dentro desse carro, e sentado do lado desse amassado. O que aconteceu foi que esse ultrapassou o sinal e um outro carro veio na transversal e bateu na lateral que eu estava", escreveu Juan por meio do Instagram Stories.



"Senti um lado da coxa, mas foi leve. Graças a Deus foi só um susto. Passo bem", continuou o ator, que já esteve no elenco de "Malhação - Viva a Diferença" e "As Five", do Globoplay. "Livramento de Deus. Acredita", finalizou Juan.