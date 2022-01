Amora Mautner - João Cotta/TV Globo

Publicado 10/01/2022 13:47 | Atualizado 10/01/2022 17:38

Rio - Amora Mautner, 42 anos, usou o Instagram da filha, Julia Mautner, para revelar que foi assaltada em Paris. A diretora de 'Verdades Secretas 2', contou que o assalto aconteceu após ela deixar uma estabelecimento na cidade e que todos os seus pertences foram roubados.

"Existem duas quadrilhas enormes aqui. Ontem passei o dia na polícia e me explicaram que isso está acontecendo. Roubaram meu celular, minha chave, meu casaco, que era onde estavam essas duas coisas, e minha carteira, que estava na minha mão. Minha carteira foi recuperada com meus documentos, graças a Deus. Obviamente sem meus cartões e sem meu dinheiro. Eu tô bem, mas gostaria de pedir pra vocês tomarem cuidado. Só vou conseguir recuperar meu chip no Brasil", contou ela.