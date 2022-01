Teresa Seiblitz, mãe de Manuela, falou sobre dívida de André Gonçalves por pensão alimentícia - Reprodução

Publicado 10/01/2022 14:44

Rio - Em entrevista para o 'Domingo Espetacular', do último domingo (9), Tereza Seiblitz, mãe de Manuela, filha mais velha de André Gonçalves, comentou sobre o valor da dívida por pensão alimentícia que o ator deve para a filha.

fotogaleria A atriz revelou como os problemas devido à cobrança da pensão começaram. "Ele não pagava sempre. Pagava, parava de pagar...Eu estava contratada e não era um problema. Começou a virar um problema quando não estava mais contratada e ele baixou a pensão", contou.

Tereza Seiblitz ainda falou que foi recebida com grosseria ao tentar um contato com André Gonçalves para tratar do assunto. "Tentei conversar com ele umas três vezes. Ele foi muito grosso, falou que não queria conversar e mandou um advogado direto", disse.

Atualmente, André Gonçalves está envolvido em dois processos por pensão alimentícia, movidos por suas filhas, Manuela, de 23 anos, e Valentina, de 18 anos, fruto da relação com a jornalista Cynthia Benini.