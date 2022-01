Márcia Boscardin - Reprodução Internet

Márcia BoscardinReprodução Internet

Publicado 10/01/2022 15:18 | Atualizado 10/01/2022 15:26

Rio - Márcia Boscardin, fez um triste comunicado em seu Instagram neste domingo (09) para informar o falecimento da filha, Valentina Boscardin. A jovem que tinha apenas 18 anos morreu por conta de complicações causadas pela covid-19.

fotogaleria

"É com muita dor que me despeço do amor da minha vida. Adeus, Valentina Boscardin Mendes, que Deus te receba de braços abertos. Estou sem chão. Minha filha, vou te amar eternamente. Um anjo sobe ao céu", escreveu Márcia.

Na publicação, amigos demostraram apoio a apresentadora. "@marciaboscardin meu sentimentos. Que deus conforte seu coração", escreveu Helinho Calft. "Márcia minha querida meus sentimentos sem palavras que Nosso Senhor JESUS te ampare em uma hora tão terrível como esta", comentou o ator Oscar Magrini.





Veja a publicação: