Ex-BBB publicou fotos do antigo visualReprodução/Instagram

Publicado 10/01/2022 15:20

Rio - Viih Tube comentou no Instagram sobre sua mudança de visual, a ex-BBB revelou que sente saudade dos fios loiros.

"Querido cabelo loiro, olha, te abandonei por um surto de término de relacionamento pra entrar numa nova fase e agora te quero de volta e meio que você não ajuda também né? Coisa difícil de manter eu em, estou brava", disse.

A influenciadora comentou sobre os danos causados nos seus cabelos e comparou com o visual de antes do confinamento no reality. "Olha onde estava o meu cabelo natural dias antes de entrar no BBB. Em um ano passei tanta chapinha, mega hair, babyliss que quebrei ele todo. Saudades do loiro. Vou cuidar pra você voltar pra mim."