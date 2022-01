Padre Fábio de Melo dança a música Lepo Lepo, no Domingão com Huck - reprodução de vídeo

Padre Fábio de Melo dança a música Lepo Lepo, no Domingão com Huckreprodução de vídeo

Publicado 10/01/2022 15:53 | Atualizado 10/01/2022 16:18

Rio - Após Márcio Victor, do grupo Psirico, fazer o Padre Fábio de Melo dançar a música 'Lepo Lepo' no Domingão com Huck, o padre reagiu a situação com bom humor através do Instagram nesta segunda-feira. "A vida do crente não é fácil", disse ele. O vídeo do momento foi compartilhado por Evaristo Costa. "Piada pronta", disse o jornalista. "O inferno te espera", respondeu o padre. Evaristo e o religioso costumam interagir com "provocações" e brincadeiras nas redes sociais.

fotogaleria

O momento em que o cantor do Psirico 'tira' o padre para dançar dividiu a opinião dos internautas neste domingo. Enquanto Márcio Victor cantava 'Lepo Lepo', Flávia Alessandra, Mariana Santos e Luís Miranda dançaram o hit. O padre, no entanto, ficou sentado. Em seguida, o cantor pediu para o religioso ficar em pé e dançar. Sem graça, Fábio de Melo aceitou o pedido e fez o passinho da música, que tem duplo sentido.

Os internautas logo reagiram. Alguns acharam a situação divertida. “O padre dançando Lepo Lepo. Que universo paralelo é esse, meu pai”, comentou um. "O programa do Huck traz coisas impossíveis pro brasileiro. Tipo agora: o padre Fábio de Melo dançando Lepo Lepo", afirmou outro. No entanto, outros não curtiram o momento. "Que vergonha! Fábio de Melo devia ser renunciar a ordem, porque padre ele já não é a muito tempo”, criticou um seguidor. “Falta de respeito da emissora e do Luciano, ele é padre, gente!”, destacou outro.

Veja o vídeo do momento: