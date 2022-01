Iza curte dia de sol em Dubai - reprodução do instagram

Publicado 10/01/2022 17:10

Rio - Iza está curtindo os primeiros dias do ano em grande estilo. A cantora está em Dubai com o marido, o produtor musical Sérgio Santos. No Instagram, nesta segunda-feira, ela mostrou para os fãs um passeio de iate que fez no local. De biquíni, ela ainda exibiu as curvas enquanto tomava sol. "Aquele diazão com meu talismã, tá ligado?", escreveu ela na legenda.

Não demorou muito para os internautas reagirem a publicação. "A perfeição de casal", escreveu um. "Dia difícil pra nós mortais", brincou outro. "Iza, você acha justo ser tão perfeita? Por sua causa faltou beleza pra gente", destacou um terceiro.