Ana Clara e Rafa Kalimann - Reprodução

Ana Clara e Rafa KalimannReprodução

Publicado 10/01/2022 17:14 | Atualizado 10/01/2022 17:15

Rio - Rafa Kalimann, 28 anos, ganhou uma nova oportunidade na GloboPlay, já que vai foi anunciada nesta segunda-feira (10) como apresentadora do 'Bate-Papo BBB'. Porém, quem não gostou muito da novidade foi os internautas que criticaram a decisão da Globo. Na edição anterior, Ana Clara era responsável por conduzir as entrevistas com os eliminados, que agora vai se juntar a Bruno de luca para comandar o "BBB - A Eliminação", no Multishow.

fotogaleria

"Tiraram a Ana Clara do bate papo com o eliminado pra colocar a Rafa Kalimann... Tem que ter coragem, viu?", escreveu um seguidor. "Trocar Ana Clara, o melhor acerto do BBB em anos, por Rafa Kalimann no Bate Papo com o Eliminado?! Queria saber o que o Boninho anda bebendo…", disse outro.