Lucas Lucco fala sobre isolamento devido ao coronavírus e nega entrada no ’BBB’Reprodução

Publicado 10/01/2022 17:01 | Atualizado 10/01/2022 17:37

Rio - Após testar positivo para covid-19, Lucas Lucco tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde. O cantor revelou que o período de isolamento termina na próxima sexta-feira e descartou sua participação na nova edição do 'Big Brother Brasil'.

"Estou super bem, graças a Deus. Melhorei demais. Os sintomas vieram mais nos quatro primeiros dias. Meu olfato também já voltou. Fico em isolamento até sexta-feira. Tenho muito serviço para fazer. EP novo para lançar, música nova, lançamento com a Marília (Mendonça), que todo mundo está esperando, além dos outros lançamentos... Muita coisa nova, muito projeto parado. Não é desta vez que vão me ver no BBB", brincou.