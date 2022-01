Saiba alguns detalhes da casa do BBB - Reprodução/Instagram

Publicado 10/01/2022 18:04

Rio - Além dos participantes do ‘Big Brother Brasil 22’, outro assunto que desperta a curiosidade do público é a decoração da casa mais vigiada do Brasil. A TV Globo adiantou, nesta segunda-feira, que o local é bem colorido. Entre as mudanças que mais chamaram a atenção é em relação ao banheiro: ele só tem um chuveiro para todos os participantes, o que pode ser motivo de discórdia entre os confinados.

Na sala, as cores ganham destaque e fazem parte da parede ao sofá. A área externa também é bem colorida. Os tons são combinados com formas geométricas que se repetem em todos os muros que cercam a casa. À noite, o espaço recebe uma iluminação especial. Assim como na edição passada, os dois big fones permanecem no jardim. A decoração da academia também abusa das estampas. Lá ainda terá o painel com as figuras dos participantes e os ícones do jogo e um ambiente com puffs e mesinhas.

Com um conceito retrô, o banheiro principal será o único com chuveiro. O cômodo é composto por grandes blocos de cor, como em um cubo mágico. Os tijolos de vidro também são chamam a atenção do local. O camarim, sucesso na edição passada, está garantido com ainda mais espaço para todo mundo se arrumar e confabular sobre o programa.



Já os quartos tem decorações completamente diferentes: De um lado muito xadrez, Rock n’ Roll e elementos musicais. Do outro, tudo muito “combinandinho”, com um mix de estampas, texturas e objetos lúdicos.



No primeiro quarto, cheio de composée, as roupas de cama, almofadas, cabeceiras, carpetes e papéis de parede se integram com texturas complementares. Ainda tem ursinhos, smiles, sapatinhos e roupinhas de boneca. No segundo quarto, a fofura dá lugar para o grunge. O estilo, muito comum na década de 1980, domina o cômodo com estampas xadrez, papel de parede com colagens de pôster de bandas, grafites, esculturas e elementos musicais.